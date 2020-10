Lewis Capaldi singt für den guten Zweck

Einen virtuellen Live-Auftritt von Lewis Capaldi wird es dieses Jahr noch geben. Anlässlich des „Prime Days“ tritt der Sänger am kommenden Freitag (09.10.) bei „Amazon“ auf, um damit auf die Not von kulturellen Veranstaltungsorten während der Coronavirus-Pandemie aufmerksam zu machen. Wie „contactmusic.com“ berichtet, werden allen Einnahmen an diversen Konzerthallen in Großbritannien gespendet.

Capaldi selbst sagte dazu: „Ich freue mich, diese besondere Akustik-Show für ‚Amazon Music‘ an einem der Orte zu spielen, wo für mich alles angefangen hat.“

Neben Lewis Capaldi werden übrigens auch Celeste und Cate Le Bon performen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos