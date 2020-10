Liam Gallagher: Ohne seine Stimme wäre Noel nichts

Ohne die Stimme von Liam Gallagher wäre sein Bruder Noel niemals so erfolgreich geworden.

Liam ist offenbar sauer, dass er bei den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von „What’s The Story (Morning Glory?)“ nicht mit eingebunden war, denn auf „Twitter“ schrieb er: „Ohne diese Stimme würde er immer noch die Hosen von [DJ] Clint [Boon] bügeln.“ Am 01. Oktober läuft auf „YouTube“ nämlich ein Interview für die Doku „Return to Rockfield“ zu Ehren des Jubiläums. Darüber meinte Liam noch: „Er denkt, es dreht sich alles um ihn. Das bricht mir das Herz.“

Das zweite Album „What’s The Story (Morning Glory?)“ hat in Großbritannien mittlerweile den 15-fachen Platin-Status erreicht.

Foto: (c) Warner Music