Lily Allen und das Last Minute Hochzeitskleid

Lily Allen hat Nerven aus Drahtseilen. Zumindest, als es um ihr Hochzeitskleid ging, denn das hat sie erst knapp eine Stunde vor der Zeremonie gekauft.

Dem „The Sunday Times Style“ Magazin erzählte die 35-Jährige von dem Tag: „An diesem Morgen waren ich und [Lilys Tochter] Ethel bei Beautiful Brides, einem Kleiderverleih in den Seitenstraßen von Vegas und ich probierte alle Arten von Dolly Parton-ähnlichen Kleider. Oh, es hätte ganz anders sein können! Es war wirklich nur noch eine Stunde dazwischen.“ Und dabei war es ihre achtjährige Tochter, die guten Geschmack bewies. Allen erzählte weiter: „Ich hatte ein Kleid gemietet, das auf dem Weg zum Hotel war, dann sagte Ethel: ‚Lass uns weitersuchen.‘ Also gingen wir zu ein paar anderen Läden. Das Kleid war nicht einmal auf der Stange, es war in einem Hinterzimmer. Das Mädchen im Laden sagte: ‚Was ist der Anlass?‘ Ich sagte: ‚Ich heirate!‘ Sie sagte: ‚Nun, ich habe dieses Kleid, es ist nicht wirklich ein Hochzeitskleid.‘ Ich probierte es an. Ethel spielte dieses Spiel namens Roblox auf meinem Handy. Und ich fragte sie: ‚Was denkst du?‘ Sie sah mich an, schaute zurück zum Telefon und sagte: ‚Ich glaube wirklich nicht, dass du diesen Laden ohne das Kleid verlassen solltest.‘ Mit acht.“

Lily Allen heiratete übrigens Anfang September den Schauspieler David Harbour in einer Kapelle in Las Vegas.

Foto: (c) Warner Music