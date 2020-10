Lily Collins mag es, von Menschen angesprochen zu werden

Lily Collins, die Tochter von Musik-Weltstar Phil Collins, genießt es inzwischen, berühmt zu sein.

Das verriet die 31-Jährige in einem Interview mit der Schweizer „Blick“ auf die Frage, ob sie als erfolgreiche Schauspielerin noch normal unter die Leute begeben könne: „Ich liebe es, die Subway zu nehmen. Ich bin eine sehr extrovertierte Person und mag es, wenn Menschen mich ansprechen. Ich will mich auch nicht verändern, nur weil ich bekannt bin.

Als tollpatschige Amerikanerin in Paris betört Lily Collins zur Zeit in der neuen Netflix-Serie „Emily in Paris“ das Publikum. Darin spielt sie die ebenso naive wie ambitionierte Marketing-Managerin Emily Cooper, die es auf einer Geschäftsreise nach Paris verschlägt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos