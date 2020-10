„Little Mix“: Darum sind sie noch zusammen

„Little Mix“ sind, im Gegensatz zu vielen anderen Bands, die in Castingshows gegründet wurden, auch nach fast zehn Jahren noch zusammen und erfolgreich. Jade Thirlwall hat der „Cosmopolitan“ den Grund dafür verraten.

Sie sagte: „Ein Produzent, mit dem wir zu Beginn gearbeitet haben, sagte zu uns: ‚Wenn eine Frau einen Raum betritt, drehen sich ein paar Köpfe um. Aber wenn eine Gruppe von Frauen einen Raum betritt, dann dreht sich jeder Kopf um.‘ Das ist etwas, an das wir immer denken, wenn uns das Selbstvertrauen fehlt, diese Idee von Solidarität und Ermächtigung. Ich denke, dass ist einer der Gründe, warum wir nächstes Jahr zehn Jahre zusammen sind. Ich denke, das ist ziemlich selten für eine Girlband, so lange zu überleben, ohne sich selbst zu killen.“ Und weiter: „Wir haben immer gesagt, dass wir alle gleich sind. In der Minute, in der jemand denkt, dass er oder sie wichtiger ist, geht es schief.“

„Little Mix“ bringen übrigens am 06. November ihr sechstes Album „Confetti“ heraus.

Foto: (c) Sony Music / Dylan Don