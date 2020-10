Live-Stream-Event von James Bay

James Bay live erleben – zumindest fast.

Der Sänger kündigt für den 21. Oktober ein Live-Stream-Event an. Auf „Instagram“ schrieb er dazu: „Ich freue mich anzukündigen, dass ich am 21. Oktober eine brandneue Show im Shakespeare‘ Globe Theater in London streamen werde. Ich kann es nicht erwarten, wieder mit meiner Band zusammenzukommen und Musik von einem Veranstaltungsort zu spielen, der so legendär und ikonisch ist.“

Tickets und weitere Infos gibt es unter „jamesbay.com/signup“.

Foto: (c) Landmark / PR Photos