Lizzo: Wir brauchen keine Gesichtsfilter

Perfekte Haut, lange Wimpern, volle Lippen. All das können Foto-Filter heute zaubern. Doch Lizzo kritisiert diese.

In ihrer „Instagram“-Story hat sie einen Filter verwendet, um zu zeigen, dass niemand einen solchen Filter braucht. Sie sagte: „Die Schönheit, die diese Filter euch geben, ist eine schöne Sache – sie sind süß, aber wenn eure Haut nicht so aussieht, wenn eure Nase nicht so aussieht, wenn eure Lippen nicht so aussehen, wenn deine Augen nicht so aussehen – dann ist das in Ordnung!“ Die Sängerin beendete das Video, indem sie ihr Gesicht ganz nah an die Kamera bewegte, um so ihr Gesicht ohne Filter zu zeigen. Dabei sagte sie: „An euch alle: so sehe ich aus.“

Lizzo trifft übrigens modisch politische Statements.

Foto: (c) PR Photos