Lolo Zouai: „Mein ganzes soziales Umfeld als Kind war total international“

Lolo Zouai ist in Kalifornien als Tochter französisch-algerischer Eltern aufgewachsen.

Im Interview mit „Haper’s Bazaar“ verriet die 25-Jährige, inwiefern sich ihre multikulturellen Wurzeln ihre Arbeit beeinflussen. Dazu sagte sie: „Mein ganzes soziales Umfeld als Kind war total international, ich fand und finde es normal, von vielen Kulturen umgeben zu sein.“ Ihre Songs schreibt sie in Englisch, Französisch und Arabisch. Dazu sagte die Musikerin: „Anfangs habe ich nur englisch gesungen. Irgendwann habe ich mit algerischen Worten experimentiert und kleine französische Referenzen in meine Songs gebastelt. Als ich diese Lieder veröffentlichte, war die Resonanz der Fans unglaublich stark, als wären wir allein wegen der Worte näher zusammengerückt.“

Im vergangenen Jahr ist das Debütalbum „High Highs to Low Lows“ von Lolo Zouai erschienen, dieses Jahr gab es schon die drei Singles „Beautiful Lies (Cold)“, „Alone with you” und „It’s My Fault“.

