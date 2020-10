„London Grammar“ kündigen neues Album an

„London Grammar“ haben ein neues Album in der Pipeline. Am 12. Februar 2021 bringt das Indie-Trio ihre Platte „California Soil“ heraus. Wie Frontfrau Hannah Reid verlauten lässt, geht es in den Songs auf dem Album vor allem darum, die Kontrolle über ihr Leben wieder zurückzuerlangen, nachdem ihnen in der Musikindustrie Frauenfeindlichkeit entgegengebracht wurde.

Laut „contactmusic.com“ sagte sie: „Frauenhass ist so primitiv, weswegen es so hart ist, ihn zu ändern. Aber er ist auch angstvoll. Es geht dabei darum, die Sache in sich selbst zurückzuweisen, die verletzbar oder weiblich ist. Jeder hat diese Sache. Die Platte dreht sich darum, Eigentum über mein eigenes Leben zurückzugewinnen.“

Hier die Tracklist:

1. ‘Intro’

2. ‘Californian Soil’

3. ‘Missing’

4. ‘Lose Your Head’

5. ‘Lord It’s A Feeling’

6. ‘How Does It Feel’

7. ‘Baby It’s You’

8. ‘Call Your Friends’

9. ‘All My Love’

10. ‘Talking’

11. ‘I Need The Night’

12. ‘America’

Foto: (c) Universal Music