Lorde: Kommt nächstes Jahr neue Musik?

So wie es aussieht wird Lorde nächstes Jahr neue Musik veröffentlichen.

In ihrer „Instagram“-Story machte sie ihre Fans darauf aufmerksam, wählen zu gehen. Am 17. Oktober findet in Neuseeland die Parlamentswahl statt. Gewählt werden die 120 Abgeordneten des 53. Repräsentantenhauses. Dafür verspricht die Sängerin ihren Fans etwas als Gegenleistung. Sie schrieb: „Tut es für unser wunderschönes Land und für mich. Nächstes Jahr werde ich euch dafür etwas zurückgeben.“ Na, wenn das mal keine indirekte Ankündigung neuer Musik ist.

Lorde arbeitet schon fleißig zusammen mit Produzent Jack Antonoff.

Foto: (c) PR Photos