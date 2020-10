Louis Tomlinson: Vier neue Songs in vier Tagen

Louis Tomlinson hat zwar neue Musik auf Lager, weiß aber noch nicht, wann er diese rausbringt.

Das hat der „Kill My Mind“-Sänger seinen Fans via „Twitter“ mitgeteilt. Als ein Follower fragte, wann er neue Musik vom ehemaligen „One Direction“-Star erwarten könne, antwortete Louis: „Ich habe vier Songs in vier Tagen geschrieben. Es kocht.“ Ein anderer fragte: „Was hast du in letzter Zeit gekocht?“ Darauf antwortete der 28-Jährige: „Böller nach Böllern.“ Auf die Frage, ob sie überhaupt erwarten können die Dinge zu hören, an denen er 2020 und 2021 arbeitet, gab er zu: „Wer weiß.“

Louis Tomlinson musste übrigens den Preis für seine Villa senken.

Foto: (c) Sony Music