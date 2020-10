Machine Gun Kelly: „War ständig zugekost und betrunken“

Am 25. September erschien das neue Album von Machine Gun Kelly mit dem Titel „Tickets to My Downfall“, also übersetzt: „Tickets für meinen Untergang“. Und während dem Entstehungsprozess der Platte war der Sänger tatsächlich dem Untergang nahe.

Im Interview mit „NME“ sagte er: „Als ich mit der Platte begonnen hatte, war ich ständig zugekokst und betrunken. Es gab irgendwann einen Scheideweg, ab dem der Titel durchaus die Realität widergespiegelt hätte.“ An diesem Scheideweg gab es aber eben auch die gute, die gesunde Option – und dort stand Megan Fox. Kelly ergänzte: „‘Tickets to My Downfall‘ ist so etwas wie mein Tagebuch. Ich habe mich verliebt, als ich an der Platte gearbeitet habe und bin ein besserer Mensch geworden. Ich glaube, das Universum wollte von mir, dass ich etwas verändere.“ Gesagt, getan.

Für Machine Gun Kelly beendete Megan Fox übrigens ihre langjährige Ehe mit dem Schauspieler Brian Austin Green.

