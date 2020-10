Machine Gun Kelly will Megan Fox heiraten

Machine Gun Kelly und Megan Fox schweben auf Wolke sieben. Seit Anfang des Jahres sind sie ein Paar und der 30-Jährige ist entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen.

Ein Insider verriet gegenüber „HollywoodLife“: „MGKs Freunde haben ihn noch nie so gesehen, er ist so verliebt in Megan und verbringt so ziemlich jede freie Minute mit ihr. Er sagt, er wolle sie heiraten und er will, dass sie ein Kind bekommt. Er spricht sehr offen darüber. Sie hat ihn definitiv gezähmt, er hat sich auf sie konzentriert und alles getan, um sie glücklich zu machen. Es ist sehr süß, ihn so verliebt zu sehen.“

Machine Gun Kelly und Megan Fox haben übrigens eine Patchwork-Familie. Er hat mit Ex-Frau Emma Cannon die elfjährige Casie. Megan hat drei Kinder mit Brian Austin Green.

Foto: (c) PRN / PR Photos