Madonna: Halloween kann kommen

Halloween steht vor der Tür – und im Hause Madonna ists schon ziemlich gruselig. Dort stehen sechs Kürbisse, die schauriger nicht sein können. Gänsehaut garantiert! Und wer hat die ausgehöhlt, geschnitzt und verziert? Klar, Madonnas Kids!

Die stolze Mama postete auf „Instagram“ ein Zeitraffer-Video, dass Stelle, Mercy, Estere und Co. dabei zeigt, wie sie sich voller Freude über die Kürbisse hermachen. Was die Endresultate so schaurig schön macht? Ganz eindeutig die scharfen Zähne, die sie verpasst bekommen haben.

Madonna gehört übrigens zu den reichsten US-Selfmade-Frauen.

Foto: (c) STPR / PR Photos