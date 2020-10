Malik Harris: Tänzerische Interpretation seiner Lyrics

Mit der Veröffentlichung seines Videos zu seiner aktuellen Single „When We‘ve Arrived“ hat sich Malik Harris einen Traum erfüllt.

Der Sänger selbst sagte laut „We Share A Lot“ dazu: „Das Video zu diesem Song hat Dinge ermöglicht, von denen ich schon ewig geträumt habe: eine tänzerische Interpretation meiner Lyrics; ein Clip, in dem der Song nicht durch eine Story, sondern durch zwei Tänzer und die dadurch entstehenden Emotionen dargestellt wird, und natürlich der Dreh in der meiner Meinung nach geilsten Stadt der Welt, New York City. Dass mein Team und ich dieses Video tatsächlich gedreht haben, ist für mich immer noch unfassbar. Jedes Mal, wenn ich es sehe, habe ich Gänsehaut und bin immer noch wahnsinnig stolz auf das, was wir auf die Beine gestellt haben.“ Über den Song selbst erklärte Harris: „Der Song handelt davon, etwas zu wollen, das einem schadet. Es geht um ein Mädchen, auf das ich mal stand und von dem sowohl mir als auch allen anderen klar war, dass sie mit mir spielt. Aber ich konnte einfach nicht aufhören und hielt an der Utopie fest, dass alles perfekt werden würde, sobald sie mir eine Chance gäbe.“

„When We’ve Arrived“ ist übrigens die siebte Single von Malik Harris.

