Mariah Carey mit neuem, alten Weihnachtshit?

Für viele gehört Mariah Carey einfach zu Weihnachten, denn mit ihrem Hit „All I Want for Christmas Is You“ singt sie einen wahren Weihnachtsklassiker. Jetzt könnte sogar ein weiterer Hit folgen.

In der Sendung „Watch What Happens Live“ antwortete sie auf die Frage, ob sie den von ihr geschriebenen Song „Where Are You Christmas?“ eingesungen habe und diesen veröffentlichen wolle: „Ich müsste mich durch den Tresorraum graben, um meine Version zu finden, weil ich das Lied tatsächlich für meine Freunde eingesungen habe, damit sie die Referenzstimme haben.“ Sie fuhr fort, dass ihre Version „rau“ ist: „Aber sie ist cool. Ich liebe sie. Ich will sie finden.“

Mariah Carey hat „Where Are You Christmas?“ übrigens für den Film „Der Grinch“ geschrieben.

Foto: (c) PR Photos