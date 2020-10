Mariah Carey über Baseballprofi Derek Jeter: „Er war mein Katalysator“

Ende September hat Mariah Carey ihre Memoiren veröffentlicht.

In „The Meaning of Mariah Carey“ schreibt die 50-Jährige auch über ihre Beziehung zu Baseballprofi Derek Jeter. Ihn bezeichnet die Sängerin in ihrem Buch als „Katalysator“, denn er habe es ihr ermöglicht, sich von ihrem Ehemann, dem Musikmanager Tommy Mottola zu trennen. In einem Interview mit Oprah Winfrey, das „CNN“ ausgestrahlt wurde, sagte sie: „Derek hat mir geholfen, aus der Beziehung herauszukommen.“

Ihr Ex-Mann Tommy Mottola hatte Carey 1988 entdeckt, nachdem sie ihm ein Demo-Tape in die Hand gedrückt hatte. 1993 heirateten die beiden, ließen sich aber fünf Jahre später wieder scheiden.

Foto: (c) PR Photos