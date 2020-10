Mariah Carey: Weitere Einzelheiten zum Grunge-Album

Es gibt neue Details zum heimlichen Grunge-Album von Mariah Carey. Erst kürzlich verriet die Sängerin, dass sie 1995 während der Arbeiten zu „Daydream“ nebenbei auch an einem Alternative-Rock-Album gearbeitet hat. Und offenbar hat sie diese Platte mit dem Titel „Soneone’s Ugly Daughter“ damals auch unter dem Decknamen Chick veröffentlicht.

In der „Late Show With Stephen Colbert“ erzählte Carey: „Ich habe es aus Spaß gemacht. [Alternative Rock] war damals so ein beliebtes Genre. Ich dachte mir: ‚Naja, ich habe eine ganze Band hier. Lasst uns einfach irgendwas machen und ich denke mir irgendeinen Nonsens aus und singe ihn.‘ Ich habe auch ein Video aufgenommen und wollte es so gerne veröffentlichen. Mein Plan war es, mich so zu verkleiden, dass man mich nicht mehr wiedererkennt, es zu veröffentlichen und dann zu sehen, was passiert.“ Allerdings hat ihr Label das nicht gewollt. Carey weiter: „Einige Leute beim Label wollten das nicht, also musste ich das Projekt abbrechen. Aber ich bin froh, dass es sich die Fans mittlerweile tatsächlich anhören können.“

Mehr darüber hat Mariah Carey in ihrer Biografie „The Meaning of Mariah“ geschrieben.

