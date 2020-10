Marilyn Manson hat heimlich geheiratet

Marilyn Manson war bislang in der Coronazeit äußerst fleißig. Am 11. September beehrte er seine Fans mit dem Album „WE ARE CHAOS“ – ein voller Erfolg. Doch auch privat hat Marilyn jetzt einen großen Schritt getan. Er hat heimlich geheiratet. Das kam jetzt bei einem Gespräch mit seinem guten Freund Nicolas Cage heraus.

Für „interviewmagazine.com“ befragte Manson den Schauspieler und nach einem kuriosen Gespräch über Katzen, Vögel und Penisse kamen die beiden auf die Sensationsnachricht. Cage fragte: „[…] Ach übrigens, können wir über deine Hochzeit reden? Ich fand sie wundervoll, weil ihr das während des Lockdown geplant und gemacht habt. Ich habe ein bisschen was davon über ‚FaceTime‘ mitbekommen. Ich fand es wunderschön, als du den Song ‚Love Me Tender‘ gesungen hast.“ Darauf antwortete Manson: „Du warst der einzige Gast, der über ‚FaceTime‘ zugeschaltet war. Und beim Singen von ‚Love Me Tender‘ hast du mich voll hängen lassen, weil du mal erwähnt hattest, dass du das für uns singst, aber dann musste ich eine Karaokemaschine aufbauen und es selbst machen. Am Ende haben wir es ja dann doch beide gesungen und deine Version war viel schöner.“

Da bleibt nur eines zu sagen: Herzlichen Glückwunsch Marilyn Manson!

Foto: (c) PR Photos