Marilyn Manson: Mental angeschlagen durch Quarantäne

Die Coronavirus-Pandemie ist Marilyn Manson ziemlich zu Gemüte geschlagen. Da der Schockrocker nicht auftreten konnte, hat seine mentale Gesundheit gelitten, sagte er gegenüber dem „Classic Rock Magazine“.

Wörtlich erklärte er: „Es ist keine Beschwerde von einem launischen, arroganten Rockstar, der sagt: ‚Ich kann meinen Job nicht ausüben, also bemitleidet mich.‘ Aber in den letzten 20 Jahren ist alles, was ich kenne, auf die Bühne zu gehen und zu singen. Ich kann das nicht tun, deswegen ist es mental niederschlagend. Wenn man in Quarantäne ist, dann wird dein Leben ein Makrokosmos oder ein Mikrokosmos. Man wird durcheinander. (…) Und das kann einen verrückt werden lassen.“

Übrigens: Marilyn Manson macht sich Sorgen darüber, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die mentale Gesundheit der Bevölkerung haben wird.

