Martijn Stoffers von „Feuerherz“ und sein überraschendes Coming-Out

Am 11.10. war der internationale Coming-Out-Tag, der seit 1988 an diesem Tag gefeiert wird. Diesen Termin hat „Feuerherz“-Sänger Martijn Stoffers genutzt, um sein Coming-Out öffentlich zu machen.

Auf „Instagram“ postete der 30-Jährige ein Video, in dem er auch öfters einen Mann küsst. Dazu schrieb er: „Das Leben, das ich nicht teilen konnte – Viele von Euch verfolgen seit einigen Jahren mein Leben. Und ich habe Euch viel gezeigt, aber eine Sache über mein Privatleben habe ich nie gezeigt. Und heute hatte ich das Gefühl, es sei Zeit, dies am National Coming Out Day zu teilen. Von nun an kann ich auch in den sozialen Medien ganz so sein, wie ich bin. Ich hoffe, dies könnte ein wenig dazu beitragen, Jungen und Mädchen zu helfen, die mit ihren eigenen Gefühlen zu kämpfen haben. (…) Bitte hab keine Angst dich zu verlieben, Liebe ist Liebe.“ Dazu setzte er die Hashtags #ComingoutDay und #loveislove

Martijn Stoffers ist bekannt als Sänger der deutschen Schlagerband „Feuerherz“, die es seit 2014 gibt. Im Juni dieses Jahr haben die Jungs bekannt gegeben, dass sie sich zum Jahresende trennen.

Foto: (c) Universal Music