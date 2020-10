Mathea hat was geplant

Offenbar können sich die Fans von Mathea in der nächsten Zeit auf etwas gefasst machen. Die Sängerin scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Auf „Instagram“ postete sie jedenfalls ein Foto von sich auf einem Mini-Auto. Dazu schrieb sie: „Auf geheimer Mission in meinem neuen Auto.“

Doch das ist noch nicht alles. Als sie in ihrer „Instagram Story“ ihre Fans aufforderte, ihr eine Frage zu stellen, wollten diese natürlich wissen, wann der nächste Hit kommt. Dazu schrieb Mathea: „November.“ Man darf also gespannt sein!

Mathea läuft manchmal übrigens auch im Partnerlook mit ihrem „Nintendo Switch“-Controller rum.

Foto: (c) Kidizin Sane / Sony Music