„Maximo Park“ kündigen neues Album an

Fans von „Maximo Park“ können sich freuen. Am 26. Februar 2021 soll das siebte Studioalbum der Briten kommen und es wird den Titel „NATURE ALWAYS WINS“ tragen. Das berichtet „musikexpress.de“.

Im September gab es mit der Single „Child Of The Flatlands“ schon einen kleinen Vorgeschmack. Seit ihrem letzten Album aus dem Jahr 2017 hat sich in der Band auch personell einiges getan. Nach der Trennung von Keyboarder Lukas Wooler machten sich Paul Smith, Duncan Lloyd und Tom English auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger, den sie nun in Ben Allen von „Animal Collective“ gefunden haben.

Auf dem neuen Album beschäftigen sich „Maximo Park“ mit dem Sinn des Lebens und der Menschheit als Ganzes.

Foto: (c) Rui M. Leal / PR Photos