Megan Fox und Machine Gun Kelly: Es ist sehr ernst

Seit einigen Monaten sind Megan Fox und Machine Gun Kelly Hals über Kopf ineinander verschossen und sind gar nicht mehr ohne den anderen anzutreffen. Das Paar soll sogar dem nächsten Beziehungsschritt gar nicht abgeneigt sein, wie ein Insider jetzt verriet.

Gegenüber „US Weekly“ sagte die Quelle, es sei „sehr ernst“: „Und sie wirken so, als würden sie die Dinge demnächst auch auf ein anderes Level heben wollen. Sie machen nichts mehr ohneeinander. Sie sind einfach so stark verbunden. Er bringt sie immer zum Lachen. Er ist selbst ein richtiger Komiker und ein supersüßer Typ, und sie liebt das an ihm.“

Machine Gun Kelly soll sogar schon soweit sein, Megan heiraten zu wollen.

Foto: (c) STPR / PR Photos