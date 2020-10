Melanie C: „Eine Depression kann nie ganz geheilt werden“

Melanie C litt in den 90er-Jahren an Depressionen, da sie mit dem plötzlichen Ruhm der „Spice Girls“ nicht klar kam. Heute geht es der Sängerin aber besser, auch wenn sie weiß, dass sie ihre ehemalige Erkrankung nach wie vor ernst nehmen muss.

Gegenüber „RTL“ sagte die heute 46-Jährige: „Ich muss sehr achtsam sein. Eine Depression kann nie ganz geheilt werden und ich weiß immer, wenn sie sich wieder einschleicht.“ Deshalb achte sie umso mehr auf sich und ihre Gesundheit. Sie verriet auch, dass ganz glücklich darüber ist, dass ihre 11-jährige Tochter Scarlett keine Musikkariere anstrebt. Dem Sender verreit sie, dass diese eher von einer Karriere als Sneaker-Designerin träumt.

Über eine eventuelle „Spice Girls“-Reunion mit Victoria Beckham sagte sie noch: „Wir arbeiten daran, Victoria zu überreden.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos