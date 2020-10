Melanie C spricht über ihre erstaunliche Fitness.

Im Interview mit „Klatsch und Tratsch“ sagte die 34-Jährige auf die Frage, wie sie es schafft, so beeindruckende Oberarmmuskeln und ein richtiges Sixpack zu haben: „Manchmal sagen Leute zu mir: ‚Deine Muskeln sind zu groß!‘ Dann denke ich: Nein, sie sind noch nicht groß genug! Aber das ist wirklich das tollste Kompliment, das man mir machen kann. Es gibt dafür andere Dinge, die ich an meinem Körper gerne anders hätte. Aber du musst mit dem Kapital arbeiten, dass du hast, nicht wahr? Ich liebe es, stark zu sein. Ich habe Spaß am Workout. Es ist gut für meine mentale Stärke. Ich mag es, fit für meine Arbeit zu sein.“

Mit ihrem achten Album, das so heißt wie sie selbst, steht Melanie C seit Freitag (02.10.) in den Startlöchern.

Foto: (c) Away! / PR Photos