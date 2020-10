Melanie C über ihr neues Album: „Es ist wie ein Neuanfang für mich“

Melanie C spricht über ihr neues Album. Im Interview mit „Klatsch und Tratsch“ verriet sie jetzt, wie es war, bei der Produktion mit vielen jungen KünstlerInnen zusammengearbeitet zu haben.

Die 34-Jährige sagte: „Das ist immer sehr spannend. Wenn sie mich das erste Mal treffen, sind sie überaus respektvoll, weil sie alle irgendwie „Spice-Girls“-Fans waren als Heranwachsende. Sie erzählen mir dann von ihren Erinnerungen an die Zeit. Das ist ein gutes Gefühl! Und ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten, weil sie kulturell und musikalisch sehr andere Bezugspunkte haben als ich. Ich mache Musik schon so lange, dann diesen frischen Enthusiasmus von jüngeren Co-Writern, KünstlerInnen und ProduzentInnen zu erleben, machte es aufregend für mich. Deshalb fühlt sich dieses Album auch wie ein Neubeginn an.“

Mit ihrem achten Album, das so heißt wie sie selbst, steht Melanie C ab Freitag (02.10.) in den Startlöchern.

Foto: (c) Landmark / PR Photos