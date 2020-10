Melanie C und das unglaubliche Treffen mit Adele

Melanie C kann es immer noch gar nicht glauben, dass sie Adele getroffen hat und dass sie für ihre Kollegin tatsächlich eine Inspirationsquelle ist.

Gegenüber „musicfeeds.com.au“ sagte die Sängerin dazu: „Es ist seltsam, denn viele Künstler und Kollaborateure, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren ‚Spice Girls‘-Fans. (…) Das war so witzig. Sie [Adele] kam zur letzten Show im Wembley und hat eine Gruppe an Freunden mitgebracht. Wir hatten diese Bar, wo unsere Freunde und Familie abhingen. Wir haben die Show beendet und gingen Backstage. (…) wir gingen in diese Bar und es hat sich herausgestellt, dass Adele alle angeheizt hat, um zu singen. Sie ist einfach eine sagenhafte Person und eine unglaubliche, unglaubliche Sängerin. Diese Menschen, die von den ‚Spice Girls‘ inspiriert wurde, inspirieren jetzt mich. Das ist wirklich wunderbar!“

Das neue Album „Melanie“ ist übrigens für die Sängerin wie ein Neuanfang. Die Platte ist seit wenigen Tagen (02.10.) zu haben.

