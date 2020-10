„Metallica“ spenden für Brände in Kalifornien

Die Wälder in Kalifornien brennen und „Metallica“ tragen dazu bei, die Schäden zu bekämpfen. Die Band hat mir ihrer Stiftung „All Within My Hands“ 250.000 Dollar gespendet, berichtet der „Rolling Stone“.

„Metallica“ selbst lassen dazu verlauten: „Großfeuer sind zu einem grausamen und unerwünschten jährlichen Ereignis in Kalifornien geworden und dieses Jahr mussten wir zusehen, wie sie sich auf die gesamte Westküste unseres Landes ausgebreitet haben.“ Und weiter: „Wir möchten euch dazu aufrufen, uns bei der Unterstützung von Hilfsbedürftigen und Einsatzkräften zu supporten, indem ihr Geld, haltbare Lebensmittel, Kleidung und andere Vorräte spendet. Oder unterstützt uns als Freiwillige, indem ihr sichere, temporäre Unterkünfte anbietet. Jedes bisschen hilft.“

Auch für die Waldbrände in Australien haben „Metallica“ Anfang des Jahres gespendet.

Foto: (c) Universal Music / Ross Halfin