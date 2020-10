Michael Lane: „Gegenwärtige Moment ist alles, was wir wirklich haben“

Michael Lane widmet dem kurzen Augenblick einen Song. Seine neue Single „Moment“ erscheint nächste Woche (23.10.), berichtet „Greywood Records“. Darin geht es darum, den Moment zu erkennen und zu genießen.

Der Sänger selbst erklärte dazu: „‚Moment‘ ist ein Song über das Loslassen, das Umarmen des gegenwärtigen Moments und über das Leben in vollen Zügen. Es ist eine emotionale atmosphärische Klanglandschaft, die von der Schönheit des Lebens selbst inspiriert ist. Das Leben ist zu kurz, um sich auf Dinge zu konzentrieren, die du nicht ändern kannst. Jeder sagt, die Zeit vergehe so schnell. Das ist wahr, wenn du nicht im Moment lebst, also versuche lieber, in der Gegenwart zu leben, denn in Wirklichkeit ist der gegenwärtige Moment alles, was wir wirklich haben.“

Zuletzt hatte Michael Lane übrigens seine Single „Coming Home“ veröffentlicht.

Foto: (c) Tobias Mochel