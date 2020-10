Michael Patrick Kelly hört bei „Sing meinen Song“ auf

Michael Patrick Kelly war drei Jahre lange Gastgeber bei „Sing meinen Song“, jetzt soll damit Schluss sein. Auf der „Instagram“-Seite des Formats heißt es dazu: „Im Frühjahr 2021 geht das Tauschkonzert in die 8. Runde, doch eins wird anders sein: Michael Patrick Kelly wird nach zwei tollen Gastgeber-Staffeln nicht mehr auf der Couch in Südafrika Platz nehmen. Wir sagen DANKE für die wundervolle Zeit! Du hast uns jeden einzelnen Tauschabend mit deiner Musik und Persönlichkeit begeistert.“

Wie die „tz“ berichtet, heißt es in einem Statement des Senders „Vox“: „Wechselnde Gastgeber sind Teil des Sendungsprinzips von ,Sing meinen Song‘. Michael Patrick Kelly hat mit uns drei Jahre ‚Sing meinen Song‘-Erfolgsgeschichte geschrieben – davon zwei Jahre als Gastgeber. In dieser Zeit hat er das Format mit seiner Musik, aber auch mit seiner Persönlichkeit geprägt und mit seinen Tauschabenden Millionen von Zuschauern begeistert. Für die Zeit, die Zusammenarbeit und die zahlreichen besonderen Couch- und Bühnen-Momente in Südafrika möchten wir ihm ganz herzlich danken. Für seine neuen Projekte wünschen wir ihm das Allerbeste und freuen uns, wenn sich unsere Wege in der Zukunft wieder kreuzen.“

Musiker-Kollegen Nico Santos kommentierte die News und schrieb: „Danke für alles Paddy.“ Nico Santos sitzt übrigens in der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ in der Jury.

