Michelle Hunziker moderiert neue Gesangs-Show

Michelle Hunziker hat einen neuen Job. Die 43-Jährige wird ab November auf Sat.1 die Show „Pretty in Plüsch“ moderieren, wie der Sender mitteilt. In der Show singen Stars gemeinsam mit Puppen.

Gegenüber der Schweizer „Blick“ sagte Hunziker: „Das wird eine total verrückte und neue Show, in der unsere Puppen-Charaktere alle menschlichen Eigenschaften haben. Sie können beispielsweise zynisch, frech oder ironisch sein und werden ganz sicher kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie coachen unsere Stars, mit denen sie auf der Bühne ein Duett performen. Darauf freue ich mich wahnsinnig.“

Das Duett aus Promi und Puppe muss sich einer Jury stellen, in der unter anderem Sängerin Sarah Lombardi und Schauspieler Hans Sigl sitzen. Am Ende entscheidet schließlich das Publikum, wer die Gesangsshow gewinnt. Erst kürzlich war Michelle Hunziker in der „RTL“-Show „Big Performance“ zu sehen.

Foto: (c) Insidefoto / PR Photos