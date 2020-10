Michelle: Neue Single, Video-Premiere und Album

Mit „Vorbei, Vorbei“ veröffentlicht Michelle gestern (02.10.) ihre neueste Single aus ihrem kommenden Album „Anders ist gut“. Gestern findet auch um 16 Uhr die Premiere des offiziellen Musikvideos auf „YouTube“ statt. Die Powerfrau selbst wird sich bereits eine halbe Stunde vorher in den Chat mit einklinken und sich den Fragen ihrer Fans stellen, berichtet „Universal Music“.

Auf ihre kommende Platte „Anders ist gut“ (VÖ: 23.10.) ist Michelle wahnsinnig stolz. Sie selbst schrieb auf „Instagram“ dazu: „Mein neues Album ‚Anders ist gut‘ ist eingesungen, aufgenommen und abgemischt. Ich bin wahnsinnig stolz darauf und glücklich darüber, endlich ein Werk geschaffen zu haben, welches mich zu hundert Prozent widerspiegelt, zeigt wie ich bin, erzählt, was ich denke und meine Gefühle hörbar macht. Durch die ständigen Parallelen zu meinem Leben ist „Anders ist gut“ das authentischste Album meiner Karriere. 13 Songs die mich und das Leben widerspiegeln. Es gibt reichlich Leben auf der Platte: nachdenkliches, melancholisches, etliche ermutigende, tröstende, Party-, verständnisvolle und ausgelassen schöne Momente. Vor allem aber lasse ich meiner Menschenliebe freien Lauf.“

Hier die Tracklist:

01. Vorbei, Vorbei

02. Anders ist gut

03. Killeraugen

04. C’est la vie – So ist das Leben

05. Ich zieh’ das jetzt durch

06. Ich liebe dich nicht mehr

07. Comeback

08. Dann werden uns die Sterne leuchten

09. Heldin

10. Brief an meinen Vater

11. Mein Wunder

12. Es tut mir leid

13. Thelma und Louise

Foto: (c) Anelia Janeva / Universal Music