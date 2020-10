Michelle: Sie kann ihrem Vater vergeben

Michelle hat sich am 23.10. mit ihrem neuen Album „Anders ist gut“ zurückgemeldet. Einer der Songs ist „Ich will vergeben“, indem es darum geht, ihrem Vater zu vergeben, der gewalttätig war.

Im Interview mit „t-online“ verriet die Sängerin, ob sie ihrem Vater vergeben kann. Sie sagte dazu: „Ja, ich kann meinem Vater mittlerweile verzeihen. Ich glaube, dass wir alle auf die Welt gekommen sind und unsere Geschichte selbst vor der Geburt geschrieben haben. Er hatte die Rolle des Vaters bekommen und ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Rollen und Aufgaben im Leben selbst aussuchen. Als Kind habe ich mir die Rolle des Opfers ausgesucht, mein Vater die des Täters. Ich frage mich noch immer, was die schwerere Rolle ist. Die sich die des Täters auszusuchen, ist sicherlich schwer. Was mir lange im Leben gefehlt hat, ist, dass ich verzeihen kann. Wenn ein Körper lange in Wut und Trauer bleibt, dann ist das nicht gesund. Das ist nicht unsere Aufgabe im Leben. Es sollte eher darum gehen, nach vorne zu gehen und Liebe zu schenken.“

Das Lied ist keine Abrechnung, vielmehr geht es darum, Frieden zu schließen. Dazu sagte die 48-Jährige: „Ich habe meinen Frieden gefunden, sonst könnte ich das gar mit einem Song verarbeiten. Generell bin ich kein Mensch, der mit irgendwem abrechnet. Abrechnung wäre Hass und das wäre Wut. Das lasse ich nicht zu. In so einem Song spricht meist das innere Kind, nicht die Erwachsene. Wunden müssen heilen. Heute bin ich eine erwachsene Frau und sehe es aus einer anderen Perspektive.“

Foto: (c) Anelia Janeva / Universal Music