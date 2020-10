Miley Cyrus: „Ich arbeite an einem Metal-Coveralbum“

Miley Cyrus arbeitet offenbar nicht nur fleißig an ihrem eigenen kommenden Album „Miley Cyrus Is Coming“, sondern anscheinend auch an einem Cover-Werk.

Jedenfalls erzählte die Sängerin dem „Interview Magazine“ im Gespräch mit Rick Owen: „Wir arbeiten an einem Metal-Coveralbum und daran arbeite ich. Wir haben so ein Glück, dass wir während all dessen weiterhin unsere Kunst ausleben können. Zuerst fühlte es sich öde an, doch jetzt bin ich entzündet.“ Weitere Infos dazu gab es nicht.

Für ihre Album „Miley Cyrus Is Coming“ hat sich die Sängerin übrigens ein Duett mit Dua Lipa und Billy Idol sichern können.

Foto: (c) PR Photos