Miley Cyrus hat in ihrem eigenen Garten in Los Angeles ihr zweites „MTC Unplugged“-Special aufgenommen. Mit dabei war auch ihre kleine Schwester Noah Cyrus. Zusammen sangen sie ihren Song „I Got So High That I Saw Jesus“.

Via „Instagram“ teilte Miley einen Ausschnitt aus dem Video und schrieb: „Noah hat letzte Nacht das Haus niedergesungen! Ich bin die stolzeste große Schwester aller Zeiten. Ich liebe dich so sehr.“

Noah Cyrus dachte übrigens nicht, dass sie 21 wird.

Foto: (c) PR Photos