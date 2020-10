Miley Cyrus kann sich nicht entscheiden

Wenn ein Musiker viele gute Songs schreibt, hat er auch irgendwann die Qual der Wahl, welche als Single erscheinen und welche nicht. Auch Miley Cyrus fällt das nicht leicht.

Sie sagte im Interview beim Radiosender „107.5 The River“: „Es ist immer einschüchternd, eine Single zu wählen, weil ich denke, dass erwartet wird, dass du eine Auswahl dessen geben musst, was kommen wird. Ich habe es noch nie so gemacht, aber normalerweise habe ich mein gesamtes geschriebenes Werk und dann gehe ich die 10, 12, 14 Songs durch und wähle den aus, von dem ich glaube, dass er etwas Licht auf das wirft, was das Album ist.“ Bei ihrem aktuellen Album ist allerdings alles anders. Mileys neueste Single „Midnight Sky“ wurde veröffentlicht, bevor der Rest ihres kommenden Albums „Miley Cyrus is Coming“ fertig war. Sich von ihrer eigentlichen Arbeitsweise zu lösen, sei auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen.

Shania Twain ist übrigens mächtig stolz auf Miley Cyrus.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos