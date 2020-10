Miley Cyrus: Neues Album kommt im November

Miley Cyrus-Fans aufgepasst! Bald schon gibt es neue Musik. Das hat die 27-Jährige jetzt auf „Instagram“ angekündigt.

Die Platte wird „Plastic Hearts“ heißen und kommt schon im November. Mit ihren Fans teilte Miley, dass sie bereits seit zwei Jahren an diesem Album arbeitet. Sie schrieb: „Wenn ihr das lest, dann wisst, dass ich euch verdammt noch mal liebe und euch in tiefster Art und Weise zu schätzen weiß. Ich habe das Album vor zwei Jahren angefangen. Ich dachte, ich hätte bereits begriffen, wie alles läuft. Nicht nur bei dem Album und seinen Songs, sondern auch in meinem Leben. Doch niemand stellt dein Ego so auf die Probe, wie es selbst. Und als ich gedacht habe, die Arbeit wäre erledigt, wurde alles wieder gelöscht – ganz besonders die Relevanz der Musik, weil sich einfach alles geändert hat.“

Miley Cyrus macht sich übrigens auch für die Wahl der Demokraten stark und unterstützt Joe Biden.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos