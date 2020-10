Miley Cyrus: Unheimliche Begegnung mit Aliens?

Miley Cyrus hatte eine unheimliche Begegnung der dritten Art – obwohl sie nicht ausschließen kann, dass ihre UFO-Sichtung etwas mit dem Cannabis-Wax zu tun hatte, dass sie kurz zuvor gekauft hatte.

Gegenüber dem „Interview“-Magazin sagte die 27-Jährige: „Ich fuhr mit einem Freund durch San Bernardino, und ich wurde von einer Art UFO gejagt. Ich bin ziemlich sicher, was ich da sah, allerdings hatte ich auch Cannabis-Wax von einem Typen in einem Transporter vor einem Taco-Shop gekauft, also könnte es auch am Cannabis Wax gelegen haben…“ Aber das Merkwürdigste an ihrem übersinnlichen Erlebnis war, dass sie glaubt, sogar Blickkontakt mit einem Außerirdischen gehabt zu haben. Miley weiter: „Ich fühlte mich eigentlich nicht bedroht, aber ich sah ein Wesen vorne in dem fliegenden Objekt sitzen. Es sah mich an und wir hatten Augenkontakt, und ich glaube, das war es, was mich so erschüttert hat, dass ich etwas in die Augen gesehen hatte, dass ich mit dem Verstand nicht erfassen konnte.“

Vielleicht sollte Miley Cyrus sicherheitshalber in nächster Zeit drogenfrei durchs Leben gehen, um sich vor einer eventuellen Alien-Entführung zu schützen.

Foto: (c) Sony Music