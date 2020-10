Millie Bobby Brown: „Ich würde Amy Winehouse spielen“

Millie Bobby Brown ist ein großer Amy Winehouse-Fan. Die Begeisterung für die Sängerin geht sogar so weit, dass Millie sie gerne in einem Biopic verkörpern möchte. Das hat die 16-Jährige jetzt in einem Interview mit „Netflix Latinoámerica“ verraten. Sie antwortete auf die Frage, welche historische Persönlichkeit sie gerne als nächstes spielen würde:

„Ich würde nicht sagen, dass sie eine historische Person ist, aber ich würde liebend gerne Amy Winehouse spielen. Ich persönlich denke, sie ist eine Ikone des R&B, des Blues und im Grunde der gesamten Musikkultur. Ich liebe ihre Musik einfach, und ihre ganze Geschichte hat mich wirklich beeinflusst. Ich sage immer, dass ich sie gerne spielen würde.“

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Millie Interesse an der Sängerin geäußert hat: Vor einigen Jahren postete sie bereits ein Video von sich selbst, in dem sie als 5-Jährige den Song „Valerie“ performte.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos