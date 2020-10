Milow: „Hier sind die Corona-geprüften Unplugged-Konzerte“

Ein paar Konzerte stehen dieses Jahr für Milow noch an. Da es natürlich strenge Sicherheitsauflagen gibt, finden die Shows nur in reduzierter Form als Unplugged-Version statt. Auf „Instagram“ kündigte der Sänger an: „Hier sind die Corona-geprüften Unplugged-Konzerte für die nächsten paar Wochen.“ Tickets und weitere Infos gibt es unter „Milow.com/tour“.

Hier die Termine im deutschsprachigen Raum:

26.10. Basel (CH), Home

05.11. Aalen, Aalener Jazzfest

18.11. Leverkusen, Leverkusener Jazztage

21.11. Essen, Philharmonie Essen Conference Center

05.12. Ludwigshafen, BASF-Feierabendhaus

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music