Milow: Neuer Song kommt am…

Milow hatte es ja angekündigt und er hält Wort: Der Sänger hat eine neue Single am Start. Wie er auf „Instagram“ verrät, erscheint bereits diesen Freitag (30.10.) sein Stück mit dem Titel „First Day Of My Life“.

Weiter enthüllte Milow noch eine Textzeile aus dem Song, die lautet: „Das sind verrückte Tage, wenn jeder Regentropfen zu einem Sturm wird. Das sind verrückte Tage. Die Welt brennt und John Lennon ist von uns gegangen, aber es fühlt sich wie der erste Tag meines Lebens an.“

Milow hatte zuletzt im Mai seine Single „Whatever It Takes“ veröffentlicht.

Foto: (c) Charlie de Keersmaecker / Universal Music