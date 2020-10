Milow schenkt weiterhin positive Vibes

Die nächsten Wochen und Monate sehen nicht gerade rosig aus. In ganz Europa steigen die Infektionszahlen und an Live-Konzert ist lange nicht zu denken. Daher schenkt Milow weiterhin Hoffnung, indem er zwar Live-Musik macht, aber nur in einem Livestream.

In einem „Instagram“-Beitrag kündigte er an: „Ich weiß, dass wir uns vielleicht einem weiteren Lockdown in Europa nähern, aber ich verspreche, dass ich in den nächsten Wochen weiterhin versuchen werde, ein paar positive Vibes für euch alle zu verbreiten. Also, hier ist was Neues: Heute (um 18:30 Uhr) werde ich live bei der Baloise Session auftreten und jeder kann den Livestream überall kostenlos sehen. Verpasst das nicht! Ich freue mich sehr darauf, wieder mit Tom Vanstiphout und Nina Babet auf der Bühne zu stehen.“

Milow hat vor kurzem übrigens auch einen kurzen Audioausschnitt eines neuen Songs gepostet.

Foto: (c) Kevin Zacher / Universal Music