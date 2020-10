Mit Álvaro Soler Spanisch lernen

Wer kennt nicht die Bilder von Personen in Schulbüchern?

In einem Spanisch-Buch ist jetzt niemand geringeres als Álvaro Soler abgebildet. Ein Foto davon postete der Sänger auf seinem „Instagram“-Kanal und schrieb dazu: „Als ich in der Schule war, habe ich mit Sita Gupta und mit Arthur le Perroquet gelernt. Soooo komisch, mich in einem spanischen Buch zu sehen! Große Umarmungen und Motivation an alle, die beschlossen haben, Ihre Fähigkeiten durch das Erlernen einer neuen Sprache zu erweitern! Kommunikation ist alles auf dieser Welt.“

Álvaro Soler hat übrigens keine Lust mehr auf das Jahr 2020.

Foto: (c) Universal Music