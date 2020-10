Modedesigner Kenzo ist tot

Der japanische Modedesigner Kenzo Takada hat das Label Kenzo weltbekannt gemacht. Jetzt ist der Designer gestorben. W

ie „t-online“ berichtete, starb er am 04. Oktober im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkankung. Das hatte ein Sprecher bestätigt. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo schrieb via „Twitter“: „Was für ein Gestalter!“ Kenzo habe der Farbe und dem Licht Platz in der Mode gegeben. Sie schrieb weiter: „Paris trauert heute um einen seiner Söhne.“

Kenzo Takada wurde als Designer bekannt. Später verkaufte sein Unternehmen Mode und Kosmetik. Seine Marke Lenzo verkaufte er schon 1993 an den französischen Luxuskonzern LVMH des Milliardärs Bernard Arnault. 1999 hat sich der Modeschöpfer dann endgültig zurückgezogen.