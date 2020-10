Monika Gruber: „Ich tanze viel zu wenig nackig durchs Haus“

2010 hat Monika Gruber sich ein Haus gebaut, damit sie laut Musik hören und nackig durchs Haus tanzen kann. Das sagte die Kabarettistin damals im Interview mit „Hallo-muenchen.de“. Ob sie das inzwischen macht, das verriet die 49-Jährige in einem neuen Interview mit dem Portal.

Sie sagte: „Ich bin am 23.12.2010 eingezogen, was wieder eine meiner Riesenideen war: Denn ich war nach dem ganzen Ein- und Um- und Aufräumen so fertig, dass ich Heilig Abend – einer meiner Lieblingstage im Jahr – fast verschlafen hätte. Und nackert durchs Wohnzimmer getanzt bin ich in jedem Fall viel zu wenig!“

Monika Gruber ist 49 Jahre alt. Im Interview verriet sie noch, ob sie altersmäßig stehen bleiben wolle. Dazu sagte sie: „Gute Frage! Ich würde jetzt gern ein paar Jahre auf dem Ende-40-Level stehenbleiben, weil ich mich ehrlich gesagt jetzt fitter fühle als mit Mitte 30.“

