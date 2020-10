Nena: Neues Album „Licht“

Gestern (16.10.) bringt Nena ihr neues Album heraus. Der Titel lautet „Licht“. Damit macht die Sängerin bereits deutlich, was ihre Fans erwarten dürfen. Eine energiegeladene Pop-Platte, berichtet „We Share A Lot“.

Nena selbst sagte dazu: „Liebe und Licht sind für mich die stärksten Kräfte. Und wir haben sie alle in uns. Wenn wir uns darauf besinnen und jeder von uns bereit ist, Licht und Liebe in die Welt zu schicken, finden wir auch in unser Vertrauen, alles schaffen zu können und nutzen genau jetzt die Möglichkeit, unser Zusammenleben auf diesem Planeten ganz neu zu gestalten, zum Wohle aller Beteiligten.“

Hier die Tracklist:

1. LICHT

2. DA DA DAM (ICH GEB DIR MEIN JA)

3. ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

4. FORELLE (FEAT. MADUH)

5. WANDERN

6. SHINE ON

7. KARAWANE

8. GALAXIEN (FEAT. LARISSA KERNER)

9. ZIMMER

10. AUF EINMAL WARST DU DA

11. ALLES NEU

Foto: (c) Sony Music / Kristian Schuller