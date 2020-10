Fans von Stefanie Heinzmann gut aufgepasst:

Die Sängerin hat offenbar neue Musik in der Pipeline. Und die lässt nicht mehr lange auf sich warten, wie die 31-Jährige auf „Instagram“ ankündigte. Dort veröffentlichte sie das Wort „Colors“, vermutlich der Titel ihrer neuen Single, und das Datum „16.10.20“. Weitere Infos gab es nicht.

Zuletzt hatte Stefanie Heinzmann im Februar die Single „All We Need Is Love“ Mit Jake Isaac herausgebracht.

Foto: (c) Benedikt Schnermann