„New Model Army“ feiern 40-jähriges Jubiläum

Am 23. Oktober 1908 haben „New Model Army“ ihr erstes Konzert gegeben und seitdem sind sie eine feste Größe in der Musikwelt. Eigentlich wollte die Band ihr 40-jähriges Jubiläum dieses Jahr auch groß feiern, doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Allerdings werden einige Feierlichkeiten dieses Jahr doch noch stattfinden, berichtet „Oktober Promotion“. So werden „New Model Army“ am 24. Oktober um 21 Uhr deutscher Zeit ein Konzert geben. Zudem veröffentlicht die Band am 20. November eine Neuauflage ihres 2005er Album „Carnival“ zum ersten Mal auf Vinyl und mit vier zusätzlichen Tracks.

Frontmann Justin Sullivan sagte dazu: „Wir sind uns bewusst, dass es für eine Band gefährlich sein kann, sich ‘rückwärts‘ zu bewegen, deswegen haben wir uns die Regel auferlegt, dass wir niemals Neuaufnahmen machen würden, und daher Lee gebeten, aus den originalen Multi-Tracks einen neuen Mix zu erstellen. Manche Songs haben sich ein wenig verändert, andere sehr viel. Unserer Meinung nach hat es funktioniert. Die grundlegenden Qualitäten des Albums wurden verstärkt und erweitert und so sind die damaligen musikalischen Ideen zu guter Letzt in einem für uns klanglich befriedigenden Rahmen arrangiert. Wir hoffen es gefällt euch.“

Tickets und weitere Infos gibt es unter „https://shop.newmodelarmy.org/other-stuff/product/1302-online-concert-ticket“. Hier die Tracklist:

1. WATER

2. BD3

3. RUMOUR & RAPTURE (1650)

4. RED EARTH

5. LS43

6. ISLAND

7. CARLISLE ROAD

8. ONE BULLET

9. BLUEBEAT

10. TOO CLOSE TO THE SUN

11. ANOTHER IMPERIAL DAY

12. PRAYER FLAGS

13. STONED, FIRED, FULL OF GRACE

14. CASLEN (CHRISTMAS)

15. FIREWORKS NIGHT

