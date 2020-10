Niall Horan: Update zum Song mit Lewis Capaldi

Auf das Duett von Niall Horan und Lewis Capaldi müssen die Fans wohl noch eine Weile warten.

In der TV-Show „Lorraine“ gab der Sänger ein Update und meinte: „Wir sind gute Freunde. Er arbeitet gerade an seinem Album und ich schreibe einfach nur ein bisschen. Er war in London und hat ein wenig geschrieben. Doch wir hatten mehr Bier getrunken, als dass wir Songs geschrieben hätten.“

Der gemeinsame Song von Niall Horan und Lewis Capaldi ist übrigens schon Ende letzten Jahres entstanden. Nur ist er eben noch nicht fertig.

Foto: (c) Landmark / PR Photos